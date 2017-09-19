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السيسي يصل مقر الأمم المتحدة لحضور الجمعية العامة (بث مباشر)

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السيسي يصل مقر الأمم المتحدة لحضور الجمعية العامة (بث مباشر) السيسي يصل مقر الأمم المتحدة لحضور الجمعية العامة (بث مباشر)

التحرير

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وصل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الثلاثاء، إلى مقر الأمم المتحدة لحضور الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة.

وبدأ رؤساء الدول المشاركين بالدورة 72 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، في التوافد إلى مقر الهيئة بنيويورك، لحضور جلسات أعمال الجمعية.

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يذكر أن الدورة تناقش القضايا الملحة التي تهم شعوب العالم، وسط التحديات التي يموج بها النظام الدولي حاليًا، خاصة بعدما أضحى العالم قرية كونية بفعل الآثار الإيجابية لثورة تكنولوجيا الاتصالات، وحرية تدفق رءوس الأموال والاستثمارات والتجارة الدولية، وما أفرزته العولمة من تحديات اجتماعية واقتصادية ارتبطت بزيادة معدلات الفقر في العالم واتساع فجوة عدم المساواة واهتزاز العقد الاجتماعي في العديد من الدول النامية.

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التحرير

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