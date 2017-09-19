برلمانيون يشهدون إطلاق اسم «المشير أحمد إسماعيل» على محور روض الفرج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن محور روض الفرج سيطلق عليه اسم محور المشير أحمد إسماعيل، مؤكدًا أن هذا المحور سيربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. وجاء ذلك فى زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مؤكدًا أن هذا المحور يتم بأيادٍ مصرية.

شاهد أيضا

ولفت إلى أن المحور يتضمن كبارى على مستويات عالية مقارنة بكوبرى قناة السويس، الذى تباهى به اليابانيون عند إنشائه، قائلا: «لو قعدنا نتكلم عن المشروعات القومية مش هنخلص، وعندنا 3 مناطق صناعية جديدة للصناعات الصغيرة للشباب».