«فيات» تشارك في «أوتوماك فورميلا» بسيارات نراها لأول مرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تشارك شركة "فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر" في معرض "أوتوماك فورميولا 2017"، والذي سيعقد بدءًا من غدًا الأربعاء، حتى 23 سبتمبر الجاري، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة الإيطالية في مصر، فإنها ستقوم بعرض بعض موديلاتها المطروحة في السوق المصري لعلاماتها التجارية من ضمنها "فيات تيبو" ومجموعة موديلات "جيب" المختلفة و"موبار" لقطع الغيار والإكسسوارات الأصلية.

وقالت الشركة إنه لأول مرة سيشهد السوق المصري ظهور سيارتي "ألفا روميو" الجديدتين "جوليا" و"ستيلفيو".

شاهد أيضا

ومن المتوقع أن تشهد مساحة العرض الخاصة بعرض موديلات "فيات كرايسلر"، 4 أقسام تشمل "فيات" والذي سيضم سيارات "باندا" و"تيبو" و"500X"، كما يضم قسم ألفا روميو مجموعة من السيارات هي "جيلييتا" بالإضافة إلى "جوليا" و"ستيلفيو".

أما عن قسم "جيب" فسيضم "Limited Edition" و"رينيجيد X-Adventure" و"رانجلر" و"جراند شيروكي"، بالإضافة إلى قسم موبار والذي سيتضمن عرض ورشة "فيات دوكاتو" المتنقلة والمجهزة بالكامل مع عرض لمنتجات مختلفة من الإكسسوارات وقطع الغيار الأصلية.