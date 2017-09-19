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بالصور.. حملة للرقابة الإدارية بالمنوفية على المستشفيات الخاصة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة للرقابة الإدارية بالمنوفية على المستشفيات الخاصة

03:24 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حملة لمتابعة الملاحظات السابقة على المستشفيات الخاصة بمدينة شبين الكوم والتأكد من تنفيذها التعليمات التي رصدتها الحملات السابقة بمشاركة عدد من الأطباء من مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية.

وتفقدت الحملة مستشفى المواساة الخاصة والوضع داخله، والمبانى بالمستشفى وغرف الإقامة والإفاقة وحضانات الأطفال والوقوف على مدى ترخيصها واتباعها المواصفات الطبية اللازمة.

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