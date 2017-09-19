بالصور.. حملة للرقابة الإدارية بالمنوفية على المستشفيات الخاصة
بالصور.. حملة للرقابة الإدارية بالمنوفية على المستشفيات الخاصة
03:24 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
وزير التنمية في رحلة نهرية برشيد: لا تهاون مع التعديات على النيل
المنوفية - مروة فاضل:
شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حملة لمتابعة الملاحظات السابقة على المستشفيات الخاصة بمدينة شبين الكوم والتأكد من تنفيذها التعليمات التي رصدتها الحملات السابقة بمشاركة عدد من الأطباء من مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية.
وتفقدت الحملة مستشفى المواساة الخاصة والوضع داخله، والمبانى بالمستشفى وغرف الإقامة والإفاقة وحضانات الأطفال والوقوف على مدى ترخيصها واتباعها المواصفات الطبية اللازمة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إحالة 4 من العاملين بوحدة صحية بالمنوفية للتحقيق
-
قرار بتحويل مبنى إسعاف غير مستغل إلى مكتب تموين في المنوفية
-
فلاحون بالمنوفية: "زرعنا بيموت ومش هنلاقي نأكل عيالنا"
-
بالصور.. إحالة 65 من العاملين بمستشفى أشمون في المنوفية للتحقيق
إعلان
إعلان