أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

إغلاق 6 صفحات اليكترونية تحرض على الإرهاب وضبط 65 قضية ابتزاز عبر الإنترنت

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إغلاق 6 صفحات اليكترونية تحرض على الإرهاب وضبط 65 قضية ابتزاز عبر الإنترنت

03:13 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

إغلاق 6 صفحات اليكترونية تحرض على الإرهاب وضبط 65 قضية ابتزاز عبر الإنترنت

إغلاق صفحات اليكترونية

كتب- علاء عمران:

شن ضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حملة موسعة لضبط الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حلال أسبوع - في مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة عبر "الإنترنت" ، عن السيطرة على 6 حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال مكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب على المواطنين عن ضبط 65 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل محاكمة 30 متهمًا في قضية "خلية أوسيم" لـ 26 أكتوبر

    أخبار

  • الثلاثاء.. محاكمة 30 متهما في قضية "خلية أوسيم"

    أخبار

  • بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر حكم إدراج 215 إخوانيًا بقوائم الإرهابيين

    أخبار

  • من هم المتهمون الـ3 المحكوم عليهم بالإعدام "قضية التخابر مع قطر"؟

    أخبار

إعلان

b68564cc03.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"