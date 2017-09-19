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"الجيزة" تشكل لجنة للمرور الدوري على طريق المريوطية لرصد المخالفات- صور

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مصراوي Masrawy

"الجيزة" تشكل لجنة للمرور الدوري على طريق المريوطية لرصد المخالفات- صور

03:08 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

رصد المخالفات

كتبت- ندى الخولي:

قرر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، تشكيل لجنة مشتركة من مركز ومدينة أبو النمرس ومركز ومدينة البدرشين وحي الهرم والهيئة العامة للنظافة والتجميل وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، تقوم بالمرور اليومي على طريق المريوطية، ورصد أية تجمعات للقمامة أو "الرتش" وضبط أية سيارات تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق وتسئ للمظهر الحضاري للمحافظة، والتحفظ عليها.

وكلف المحافظ، اللجنة بتعيين دوريات على مدار 24 ساعة، خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل، وعمل أكمنه لضبط السيارات وعربات الكارو، مؤكدًا أنه سيتم تحفيز من يتمكن من ضبط أية مخالفة.

وأكد الدالي، على أهمية الطريق كونه يؤدي إلى العديد من المناطق السياحية والأثرية بسقارة وأبو صير، ويصل طوله لـــ18كم ويقع ضمن المحاور الهامة بالمحافظة.

وقال رضا قويطة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، أنه تم تشكيل حملة عن 2 لودر و4 سيارات نقل كبير و2 سيارة رش مياه للمرور الدورة على الطريق بزمام المدينة، كما تم زراعة 100 شجرة بالتعاون مع الهيئة العامه للنظافة والتجميل.

رصد المخالفات

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