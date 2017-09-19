الرقابة الإدارية تغلق جناحا للعمليات بمستشفى خاص في بني سويف

جانب من حملة الرقابة الإدارية على المستشفيات في بن

بني سويف ــ أحمد كامل:

قرر عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، اليوم الثلاثاء، إغلاق جناح العمليات بأحدى المنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، بالشمع الأحمر وإخطار وزارة الصحة لاستصدار قرار نهائي بهذا الشأن، بعد منحها فرصة سابقة لتلافي السلبيات التي تم ملاحظتها خلال حملة سابقة.

كما حررت الحملة محضر فض أختام لنفس المستشفى لفتحه المعمل غير المرخص رغم إغلاقه من قبل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحية ببني سويف.

وشنت هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد عبد القادر، والدكتورة هايدي محمد، والإدارة العامة للطب الوقائي برئاسة الدكتورة أمنية حسن، حملة على المستشفيات الخاصة ببني سويف.

ورصدت الحملة وجود أطعمة وعينات بول داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المنشآت الطبية الخاصة، فضلا عن وجود نفايات خطرة لم يتم التخلص منها بالطرق الآمنة، علاوة على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة العدوى بقسمي العناية المركزة والعمليات وعدم صلاحية قسم التعقيم لوجود مخالفات انشائية.

كما قررت الحملة استمرار غلق المعمل والحضانة والصيدلية التي تم غلقها خلال المرور السابق للرقابة بمستشفى خاص ثانية، لعدم تلافي الملاحظات التي تم رصدها من قبل فضلا عن عدم استكمال بيانات التذاكر الطبية للمرضي المترددين على المستشفي.