طالب يعتدي بزجاجة على آخر بنادي الترسانة بسبب معاكسة مُدرسة

كتب - محمد شعبان:

شهد نادي الترسانة مشاجرة بين طالبين؛ بسبب معاتبة أحدهما للآخر لمعاكسته مدرسة التربية الفنية بمدرسته.

تلقى العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة، ووجود مصاب داخل نادي الترسانة الرياضي.

انتقلت قوة بقيادة الرائد محمد مجدي، معاون مباحث العجوزة، إلى محل البلاغ، وتبين وقوع مشادة كلامية بين طالب يبلغ من العمر 14 سنة، مصابا بجرح قطعي بالوجه، وآخر بالفخذ الأيمن، ونزيف بالعين، وآخر يبلغ من العمر 16 سنة؛ بسبب معاكسة الأخير لمُعلمة تعمل بمدرسة الأول أثناء تواجدها بالنادي.

تحريات الرائد باسم أبو الدهب، رئيس نقطة المهندسين، كشفت أن مشاجرة تشبن بين الطالبين، تعدى خلالها الثاني على الأول بزجاجة مياه معدنية محدثا إصابته، وتمكن الأمين أحمد عبادة، من ضبطه.

تم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى قصر العيني، وحالته العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه.