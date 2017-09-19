أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

طالب يعتدي بزجاجة على آخر بنادي الترسانة بسبب معاكسة مُدرسة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طالب يعتدي بزجاجة على آخر بنادي الترسانة بسبب معاكسة مُدرسة

03:10 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

طالب يعتدي بزجاجة على آخر بنادي الترسانة بسبب معاكسة مُدرسة

نادي الترسانة

كتب - محمد شعبان:

شهد نادي الترسانة مشاجرة بين طالبين؛ بسبب معاتبة أحدهما للآخر لمعاكسته مدرسة التربية الفنية بمدرسته.

تلقى العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة، ووجود مصاب داخل نادي الترسانة الرياضي.

انتقلت قوة بقيادة الرائد محمد مجدي، معاون مباحث العجوزة، إلى محل البلاغ، وتبين وقوع مشادة كلامية بين طالب يبلغ من العمر 14 سنة، مصابا بجرح قطعي بالوجه، وآخر بالفخذ الأيمن، ونزيف بالعين، وآخر يبلغ من العمر 16 سنة؛ بسبب معاكسة الأخير لمُعلمة تعمل بمدرسة الأول أثناء تواجدها بالنادي.

تحريات الرائد باسم أبو الدهب، رئيس نقطة المهندسين، كشفت أن مشاجرة تشبن بين الطالبين، تعدى خلالها الثاني على الأول بزجاجة مياه معدنية محدثا إصابته، وتمكن الأمين أحمد عبادة، من ضبطه.

تم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى قصر العيني، وحالته العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سيدة تقفز من الطابق الرابع خوفا من "فأر" بمنطقة العمرانية

    أخبار

  • مصراوي في إمبابة.. حكاية جريمة الـ10 ثوان "في عز الضهر".. والأهالي:

    أخبار

  • لشكه في سلوك زوجته.. مشاجرة عائلية تنتهي بشق بطن شقيقها بالعياط

    أخبار

  • "أوفر دوس" تنهي حياة شاب في أرض اللواء

    أخبار

إعلان

a5831bc9bc.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها

"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها

رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية

رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية

بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا

بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا