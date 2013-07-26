جرّبي "السبا" تحت الماء في "المالديف"

إن كنت ترغبين في تجربة استثنائية، يشكّل منتجع "هوفافن فوشي" Huvafen Fushi السياحيّ المصنّف في فئة 5 نجوم ضالتك. فهو، وبالإضافة إلى موقعه المميّز على شاطئ رمليّ، في شمال "مالي أتول" Malé Atoll في جزر "المالديف"، يسمح لك بتجربة "السبا" تحت الماء!ويقصده كثيرون للإستفادة من خدمات مركز "السبا" فيه والمدعو "لايم" Lime والذي يضمّ 6 غرف للعلاج فوق سطح الأرض، وغرفتين تحت مياه المحيط الهندي؛، وفيه تعتنين بجمالك ورشاقتك، ولا سيّما شدّ الجسم ومعالجة "السلولايت" وخفض الوزن والاستمتاع بتجربة التدليك اليابانيّ.

ويُعتبر هذا النادي الصّحي المكان المثاليّ للاسترخاء والرّاحة، حيث تستمتعين برؤية الأسماك من حولك، أثناء التدليك. وقد بُني هذا المركز العلاجي بواسطة مادة صمغيّة صلبة، لا تُهدّد البيئة البحريّة والثروة السمكيّة، ويُعدّ أفضل "سبا" في العالم لناحية التجهيزات والخبرات. أمّا المنتجع فتكسوه أشجار النخيل، ويمتاز بأرضيّة زجاج تمكّنكِ من رؤية مياه المحيط الهنديّ.ويُعتبر الوجهة السياحيّة الأولى في العالم.

ويضمّ 43 فيللا فخمة مجهّزة بكلّ أساليب الرّاحة والرّفاهية، ولكلٍّ منها حوض سباحة خاصّ بها.وتحلو فيه ممارسة رياضات السباحة والغوص وركوب الدراجات المائيّة. ويحتضن عدداً من المطاعم التي تقدّم أشهى الأطباق المنوّعة أهمّها "سيلسوس" Celsius و"أومبار" UMbar و"راو" Raw. *تكلفة الإقامة:تتراوح من 880 و4720 دولاراً أمريكياً للغرفة الواحدة، حسب أوقات الذروة.