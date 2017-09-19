سبب هروبه من المدرسة وفرقته الجديدة.. 5 مفاجآت كشفها «شريف منير»

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واحد من النجوم المميزين الذين يتمتعون بخفة الظل ويملكون الكثير من الحكايات المسلية، لذلك وقع الاختيار على الفنان "شريف منير" مع ابنته وحفيدته، ضيوفًا ببرنامج "تع اشرب شاي" أمس الإثنين، عبر فضائية dmc، مع الفنانة "غادة عادل"، وكشف بعض المفاجآت والتفاصيل المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- المدرسة

حب الفنان "شريف منير" للفن، أثر بشكل سلبي على دراسته، حيث أوضح أن مستواه في المدرسة كان متوسطا، وقال: "عمري ما زوغت غير مرة واحدة في حياتي في ثانوي بسبب أصدقاء السوء، كان معايا زمايل ليا وقالوا هنزوغ النهارده وهنروح سينما من 3 لـ6، أول ما نطينا ونزلت الشارع الساعة 12 الضهر، حسيت بغربة ولقيت نفسي مش مرتاح، فاعترفت، وأبويا كان شديد جدا، قاللي لو عملت كدا تاني هاقطع رقبتك".



2- فرقة جديدة

فاجأ "شريف منير" الجمهور بعزف "الدرامز"، وحضر للبرنامج مع فرقته "الفرقة دي بتاعتي وبنحضرها من فترة وليها اسم (شريف فاميلي)، لأن الفرقة دي عائلتي وأصحابي وأصدقائي كلهم، وهننزل بشكل جديد".



3- قصة الحمام

أصرّت "غادة عادل" على معرفة "قصة الحمام" من الفنان "شريف منير"، فقال: "أنا مابعرفش أخش حمام برا بيتنا خالص، وكان في اتفاق بيني وبين الناظرة وأبويا، المدرسة بتاعتنا بعد بيتي بـ3 نواصي بس، فأقول للمدرّسة عايزة أخش الحمام، فأنزل اركب قدام (حارس المدرسة) عم محمد العجلة يروح بيا البيت أدخل الحمام، وأرجع أروح المدرسة تاني".



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4- ضابط المخابرات

كشف الفنان "شريف منير" سبب تأديته دور ضابط مخابرات مرتين، فقال: "مرة كنت باجرب نفسي وأنا إسرائيلي، ومرة كنت باجرب نفسي وأنا مصري في الزيبق".

5- كريم عبد العزيز

تحدث الفنان "شريف منير" عن علاقته بالفنان "كريم عبد العزيز"، قائلًا: "حبيب قلبي وأخويا وحبيبي، أحسن حد اشتغلت معاه".

