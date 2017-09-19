صدمة جديدة لجماهير بايرن ميونيخ

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أكد نادي بايرن ميونيخ عن غياب حارس مرمى الفريق مانويل نوير عن الملاعب حتى شهر يناير المقبل بعد الجراحة التي أجراها في قدمه وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتعرض الحارس البالغ من العمر 31 عامًا لكسر في قدمه اليسرى أثناء التدريبات وأجرى عملية جراحية اليوم ستبعده عن الملاعب 4 شهور.

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وتعرض نوير لكسر في نفس القدم التي تعرضت للكسر في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في المباراة التي خسرها بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد.

وأشار نادي بايرن ميونيخ إلى إجراء نوير العملية الجراحية بنجاح، وذلك بعدما خاض الحارس الألماني أول مباراة له هذا الموسم يوم 28 أغسطس الماضي في فوز البايرن على فيردير بريمين بثنائية نظيفة.