زيدان يؤكد على تجديد عقده مع الريال ويشيد برونالدو وبيل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أن القوة والحماس هي العناصر الأساسية التي يرغب أن يراها في لاعبي ريال مدريد، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمبارة الغد أمام ريال بيتيس.

وأوضح زيدان، أنه يرغب من لاعبي ريال مدريد أن يبذلوا قصارى جهدهم طوال الـ90 دقيقة في مباراة الغد، مشيرًا إلى أنه لو حافظ اللاعبين على نفس القوة طوال المباراة، سيكون من الصعب على الخصم مجارتهم.

ومع عودة رونالدو من الإيقاف، قال زيدان إنه لا يرغب في مناقشة أمر إيقافه، معربًا عن سعادته بعودته من جديد ومتمنيًا أن تكون تلك المرة الأخيرة التي يتعرض فيها للإيقاف.

وأكد زيدان على سعادة رونالدو في الوقت الحالي، وذلك لرغبته الدائمة في المشاركة في المباريات والتواجد إلى جانب زملاءه، ولحسن الحظ أن مشاركته الأولى ستكون على ملعب البيرنابيو.

وعلى جانب آخر طالب زيدان الجماهير بالصبر على داني سيبالوس، مشيرًا إلى أنه لاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو ما يمنحه ميزة قوية.

شاهد أيضا

وأضاف زيدان، أن الموسم لا يزال في أوله ولا تزال هناك الكثير من المباريات، وسيشارك في الفترة المقبلة في المباريات.

وعن الانتقادات التي وجهت لجاريث بيل في الأونة الأخيرة، قال زيدان إنه أمر غير صحيح أن ينتقد لاعب قادر على إلحاق الضرر بأي فريق بفضل سرعته الكبيرة ومهارته العالية.

وأضاف زيدان أن بيل من نوعية اللاعبين القادرة أيضًا على اللعب في المساحات الضيقة، مشيرًا إلى أنه لاعب كامل لا غنى عنه في الفريق.

وعن عقده الحالي مع ريال مدريد بعد تجديد عقد داني كارفخال، قال زيدان إنه جدد عقده بالفعل.