بالصور.. توقيع عقد إنشاء جراج متعدد ومحطة للصب بميناء الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد إنشاء وتنفيذ جراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية، بين ميناء الاسكندرية وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات وزارة النقل وكذا عقد إنشاء محطة للصب السائل بميناء الدخيلة بين ميناء الإسكندرية وشركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة، بإجمالي تكلفة 335 مليون جنيه.

وقع عن ميناء الإسكندرية اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق المهندس علي عياد رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة محمد محمود قاسم أبوالخير رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال وزير النقل إن الدراسات التقديرية أشارت إلى أن مشروع الجراج متعدد الطوابق تبلغ تكلفته 285 مليون جنيه ، علي أن تكون مدة التنفيذ 18 شهر من تسليم الموقع للشركة المنفذة ، ويهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد علي نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الاسكندرية، كما يهدف إلى المساعدة في تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشائها مستقبلاً والتي تتطلب توفير أماكن إنتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا.

وأضاف أن المشروع يُقام على مساحة 15 ألف متر مربع، تعد إضافة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، مبينا أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية السنوية للجراج حوالي 162 ألف سيارة، كما تم إسناد المشروع إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزراة النقل بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 82 لسنة 2017 على ذلك.

وأوضح وزير النقل، أن إنشاء محطة متخصصة لتداول وتخزين مواد للصب السائل يسهم في زيادة معدلات التداول وتوفير مساحات تخزينية كبيرة تخدم عملية استيراد وتصدير المواد البترولية، حيث يُقام مشروع الصب السائل علي مساحة 6 آلاف متر مربع بتكلفة مبدئية حوالي 50 مليون جنيه، وبحد أدنى للتداول يبلغ 144 ألف طن سنويًا وبزيادة سنوية 5%، وتم الطرح بنظام (BOT)، حق الاستغلال لمدة 15 سنة طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

حضر مراسم التوقيع الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وقيادات النقل البحري وقيادات الطرق والكباري، وقدم اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناءالإسكندرية عرضًا تقديميًا عن الميناء أوضح خلاله موقف المشروعات، ومعدلات الأداء، والرؤية المستقبلية للميناء.