5 نصائح لرشاقتك من بطلة مسلسل "جذور"

"باميلا الكيك" ممثّلة لبنانيّة شابّة، سطع نجمها بعد أداء دور العاشقة "كارلا" في مسلسل "جذور" الذي يعرض حالياً ويستقطب نسبة مشاهدين مرتفعة.وهي تتمتع بجسد رشيق، وبإطلالات حيويّة وجذّابة.

كيف تحافظ على رشاقتها؟

_ تتبع باميلا المثال الشعبي القائل: "تناول فطورك كملك وغداءك كأمير وعشاءك كفقير" في يوميّاتها، وتحرص على تنظيم مواعيد وجباتها.

_ تبتعد عن الحميات الغذائيّة المخفضة للوزن، وتأكل كلّ ما تشتهيه، ولكن بكميّات محدودة.

_ تفضّل الطعام المنزلي أكثر من الوجبات السريعة الجاهزة، نظراً إلى ما يحتويه عليه من قيمة غذائيّة ومنافع للجسم.

_ تعشق الشوكولاتة، ولكنّها تستهلكها بكميّات معقولة.

_ تشرب كميّات كبيرة من الماء، لكونه يرطّب جسمها ويُحافظ على نضارة بشرتها ويُجدّد حيويّة خلايا جسمها ويُنشّط عملية جهاز الهضم لديها، ويليّن مفاصلها.

_ تُمارس السّباحة يوميّاً في الصّيف بمعدّل ساعة تقريباً، وتقول أنّ "هذه الرياضة تساعدها في التخلّص من التوتر والضغوط النفسيّة".

_ تكثر من الحركة وتبعد عن الخمول، ما يساعدها في إحراق الدّهون بسرعة.

وتنصح "باميلا" قارئات "سيدتي نت"، بـ:

1 - الإكثار من شرب الماء.

2 - تناول الأطعمة المعدّة في المنزل والإبتعاد عن الوجبات الجاهزة السريعة التي تسبّب زيادة الوزن.

3- تنظيم مواعيد الوجبات.

4 - الإبتعاد عن أطعمة ومشروبات "الدايت"، وتناول كلّ ما تشتهينه بكميّات محدودة.

5 - ممارسة أحد أنواع الرياضة، بانتظام.