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إنقاذ زوجين "بين السما والأرض" داخل مصعد بأرض اللواء.. "شوفنا الموت بعنينا"

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مصراوي Masrawy

إنقاذ زوجين "بين السما والأرض" داخل مصعد بأرض اللواء.. "شوفنا الموت بعنينا"

02:53 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، زوجين احتجزا داخل مصعد كوبري مشاة أرض اللواء لمدة نصف ساعة.

تلقى اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من الرائد عمرو الديباوي، رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، بتعطل مصعد الكوبري، وبداخله شخصان.

انتقل رجال الإنقاذ البري تحت إشراف اللواء محمد شمس، نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، وتم رفع المصعد للطابق الأخير، وفتح الباب بعتلة حديدية، وإخراج فرارجي وزوجته التي أصيبت بحالة ضيق في التنفس، وتم إسعافها.

وقرر الزوجان أنهما فوجئا بعطل مفاجئ بالمصعد أثناء استقلالهما، مؤكدين "شوفنا الموت بعنينا"، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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