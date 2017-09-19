"سيجارة" تتسبب في حريق مصنع "طين ياباني" بأكتوبر
"سيجارة" تتسبب في حريق مصنع "طين ياباني" بأكتوبر
02:52 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في إخماد حريق اندلع بمصنع لإنتاج الطينة الياباني بأكتوبر.
معاينة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، كشفت أن المصنع على مساحة 400 متر، مكون من 3 طوابق، وأن الحريق اندلع بالطابق الثاني المخصص لتخزين المواد الخام.
ونجح رحال الإطفاء بقيادة العميد إبراهيم حافظ، مدير قطاع أكتوبر، في السيطرة على الحريق، وحصره في مساحة 20 مترا، مما أسفر عن احتراق بعض المواد الخام، دون وقوع إصابات.
نجل مالك المصنع، أرجع سبب نشوب الحريق لإلقاء أحد العمال بقايا سيجارة مشتعلة، ولم يشتبه أو يتهم أحد.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تفحم 400 نخلة في حريق مزرعة بالواحات البحرية (صور)
-
إخماد حريق بمخلفات القش بإحدى "صوب" وزارة الزراعة
-
تفحم 3 سيارات إثر اندلاع حريق بجراج في الوراق
-
السيطرة على حريق داخل مخزن منظفات بالهرم دون وقوع إصابات
إعلان
إعلان