أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

"سيجارة" تتسبب في حريق مصنع "طين ياباني" بأكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"سيجارة" تتسبب في حريق مصنع "طين ياباني" بأكتوبر

02:52 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، في إخماد حريق اندلع بمصنع لإنتاج الطينة الياباني بأكتوبر.

معاينة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، كشفت أن المصنع على مساحة 400 متر، مكون من 3 طوابق، وأن الحريق اندلع بالطابق الثاني المخصص لتخزين المواد الخام.

ونجح رحال الإطفاء بقيادة العميد إبراهيم حافظ، مدير قطاع أكتوبر، في السيطرة على الحريق، وحصره في مساحة 20 مترا، مما أسفر عن احتراق بعض المواد الخام، دون وقوع إصابات.

نجل مالك المصنع، أرجع سبب نشوب الحريق لإلقاء أحد العمال بقايا سيجارة مشتعلة، ولم يشتبه أو يتهم أحد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تفحم 400 نخلة في حريق مزرعة بالواحات البحرية (صور)

    أخبار

  • إخماد حريق بمخلفات القش بإحدى "صوب" وزارة الزراعة

    أخبار

  • تفحم 3 سيارات إثر اندلاع حريق بجراج في الوراق

    أخبار

  • السيطرة على حريق داخل مخزن منظفات بالهرم دون وقوع إصابات

    أخبار

إعلان

8b4a23bfc1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها

"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها

رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية

رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية

بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا

بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا