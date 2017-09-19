بالصور.. 7 سيارات حماية مدنية تدخل الخدمة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تسلمت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، 7 سيارات حماية مدنية جديدة، لتدخل الخدمة ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار الارتقاء وتطوير المنظومة الأمنية بالمحافظة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان، أن السيارات مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 12 مليون و880 ألف جنيه.

وأضاف الزملوط، أن السيارات ستوزع على مراكز المحافظة الإدارية حسب الاحتياج، لتغطية كافة المناطق لتحقيق الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين لتأمين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.