إغلاق 242 منشأة طبية مخالفة بالمنيا خلال 3 أشهر

المنيا- ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن ترخيص 26 منشأة طبية واستصدار قرارات غلق لـ 242 منشأة أخرى مخالفة على مستوى مراكز المحافظة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وذلك بهدف ضبط العمل داخل تلك المنشآت والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين والحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، إن هذه القرارات تم اتخاذها وفقاً للتقارير المعدة من قبل إدارة العلاج الحر والتي قامت خلال الأشهر الماضية بحملات تفتيشية مكبرة بالتعاون مع الإدارات الصحية على مستوى العيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل الخاصة من أجل إحكام الرقابة واتخاذ ما يلزم نحو المنشات المخالفة حفاظاً على حياة المواطنين.

وأضافت وكيل الوزارة، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 48 قرار غلق إدارى وغلق 2 مركز جيم و192 منشأة طبية مخالفة، مشيرة إلى أن قرارات الغلق السابق ذكرها جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى.

وأكدت وكيل الوزارة، أن حملات التفتيش مستمرة لعودة الانضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية داخل نطاق المحافظة وإصدار تراخيص لها والمرور عليها ومتابعتها بعد الترخيص.