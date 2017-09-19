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مواطنون يتبرعون بمواد بناء لتعلية سور مدرسة بأسيوط لمنع هروب الطلاب

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مصراوي Masrawy

مواطنون يتبرعون بمواد بناء لتعلية سور مدرسة بأسيوط لمنع هروب الطلاب

02:43 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

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أسيوط – أسامة صديق:

أعلنت جيهان كرم بولس، مدير مدرسة القوصية الإعدادية بنبن، بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من زيادة مستوي ارتفاع سور المدرسة بكافة الاتجاهات، لمنع الطلاب من التسرب خلال اليوم الدراسي وحفاظا على أمنهم وسلامتهم.

وقال جمال علي حامد بيبرس، رئيس قسم التخطيط والمشروعات بالمدرسة، إنه تم تنفيذ زيادة مستوي السور بناء على مساهمات عينية من قيادات المجتمع المحيط بالمدرسة، والذين تبرعوا بمواد البناء ونقلوها إلى المدرسة على نفقتهم الخاصة للحفاظ على أمن أبنائهم الطلاب.

وأشار بيبرس إلى أن ذلك جاء استعدادًا للعام الدراسي الجديد، في إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بتوفير مناخ آمن للطلاب، تحت رعاية صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد شوقي عبدالرحيم، مدير عام إدارة القوصية التعليمية، وجمال حسن عثمان، مدير التعليم الإعدادي بالقوصية، وبمشاركة عاطف محمد كامل، رئيس مجلس الأمناء.

ويذكر أن مديرية التربية والتعليم اتخذت خلال الفترة الماضية عدة إجراءات للحد من ظاهرة التسرب من التعليم، لاستعادة آلاف الطلاب ممن تسربوا لظروف عائلاتهم المادية الضعيفة مما دفعهم للدخول في سوق العمل وترك المدرسة.

ويتم مكافحة التسرب من خلال برامج تنفذها هيئات دولية مثل هيئة تيرديزوم السويسرية، والعديد من الجمعيات الأهلية منها جمعية عطاء بلا حدود وجمعية الطفولة والتنمية. ​

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