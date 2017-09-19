سيدة تقفز من الطابق الرابع خوفا من "فأر" بمنطقة العمرانية

كتب - محمد شعبان:

تصارع ربة منزل الموت داخل مستشفى المعلمين بالقاهرة، بعدما قفزت من الطابق الرابع هرباً من "فأر" أثار خوفها داخل شقتها بمنطقة العمرانية.

تلقى اللواء إسماعيل رجب، مدير قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط سيدة من عقار بدائرة قسم شرطة العمرانية.

انتقل المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث العمرانية والطالبية، إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء تواجد ربة منزل تبلغ من العمر 47 سنة رفقة زوجها "55 سنة" داخل غرفة النوم، فوجئن بوجود "فأر"، مما أثار خوفها، وقفزت من شرفة الشقة.

وكشفت معاينة الرائد محمد داوود، رئيس مباحث العمرانية، أن الزوجة أصيبت بكسر بعظمة الفك السفلي والفخذين والحوض، وجرحين قطعين بالوجه، واضطراب بدرجة الوعي.