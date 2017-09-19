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إسرائيل تعلن إسقاط طائرة بدون طيار "اخترقت مجالها الجوي"

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة بدون طيار "اخترقت مجالها الجوي"

02:45 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

ارشيفية

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، إسقاط طائرة بدون طيار قالت إنها اخترقت مجالها الجوي منطقة الحدود بهضبة الجولان المحتلة بعد ظهر اليوم.

ونقل موقع "مكان" التابع لهيئة البث الإسرائيلي، عن الناطق بلسان الجيش الاحتلال أن "الدفاعات الجوية رصدت طائرة بدون طيار تابعة لمنظمة حزب الله أقلعت من مطار قرب دمشق وتوجه إلى الحدود الإسرايئلية في مهمة استطلاع" .

وأطلقت منظومة الباتريوت صاروخا باتجاه الطائرة مما أدى إلى اعتراضها وسقوطها .

ولم يصدر تعليق من حزب الله اللبناني على هذه الواقعة حتى الآن.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال إن "الجيش لن يسمح بأي اختراق للمجال الجوي الإسرائيلي أو بمحاولة اقتراب عناصر إرهابية إيرانية أو أخرى من الحدود الإسرائيلية".

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مصراوي Masrawy

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