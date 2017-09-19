وزير السياحة يرفض التعليق على أزمة تأشيرات الحج

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رفض يحيي راشد، وزير السياحة، التعليق على أزمة بيع النواب تأشيرات الحج، قائلا: «هذا شأن داخلي، ليس لي أن أتدخل فيه مطلقا».

وأوضح اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، أن موسم الحج هذا العام نجح بشكل كبير، وأن أي تجاوزات وقعت، فهذا أمر يتكرر كل عام.

وأضاف أنه تم إلغاء ترخيص شركتين بسبب التجاوزات، مشيرا إلى أن بعثة وزارة السياحة أدت دورها على أكمل وجه.

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وأشار إلى أن البعثة نجحت في تجنيب مصر العديد من المشكلات خلال موسم الحج هذا العام، مشددا على ضرورة أن يقدم البرلمان الشكر للجنة على دورها في نجاح موسم الحج.

شارك في الاجتماع جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من نواب اللجنة وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة، وغرفة شركات السياحة.

اجتماع اليوم، هو الأول للجنة خلال فترة العطلة البرلمانية، وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات الفترة المقبلة لتلافي أي سلبيات في موسم الحج المقبل.