وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين

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صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2018، التي سيتم استقبالها اعتبارا من 27 سبتمبر الجاري.

أعلن اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، في مؤتمر صحفي، عقد بإدارة التجنيد والتعبئة، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن بدء قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية، ويشمل القبول حملة المؤهلات «المتوسطة، العليا، فوق المتوسطة، وبدون مؤهلات".

وقال عطية إن المؤهلات المتوسطة تتضمن مواليد أشهر «يناير، فبراير، ومارس» عام 1998، الحاصلين على مؤهل متوسط ومواليد أشهر «يناير، فبراير، ومارس» عام 1997 وما قبلها، (خريجو العام الدراسي 2016/ 2017)، فضلا عن الدفعات المتخلفين من الدفعات السابقة، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة، من 10 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2017.

وفيما يتعلق بالمؤهلات العليا، أفاد مدير إدارة التجنيد والتعبئة بأنها تتضمن مواليد 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1997، وهم خريجو جميع الكليات والمعاهد العليا «حكومي وخاص»، الحاصلون على مؤهلهم الدراسي، والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2017 حتى آخر يوليو 2017، وكذا خريجي كليات الطب «البشري، الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، والتمريض»، الذين أنهوا سنة الامتياز وفترة التدريب من أول فبراير 2017 حتى آخر يوليو 2017، فضلا عن المتخلفين من سنوات سابقة.

وقال إنه سيتم استقبال هذه الفئة بمكاتب التجنيد والتعئبة اعتبار من 21 أكتوبر 2017، وسيتم التسجيل وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة، اعتبارا من 2 نوفمبر 2017 حتى 23 نوفمبر 2017.

وفيما يتعلق بالمؤهلات فوق المتوسطة..أوضح اللواء أشرف عطية أنها تتضمن مواليد من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1997 من الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2017 حتى آخر يوليو 2017 فضلا عن المتخلفين من سنوات سابقة.

وأشار إلى أنه سيتم استقبال الشبان بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 11 نوفمبر 2017، وسيتم التسجيل وإجراء الكشف الطبى لهذه الفئة فى مناطق التجنيد من 25 نوفمبر 2017 حتى 27 نوفمبر 2017.

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وفيما يتعلق بغير ذوى المؤهلات فهم المواليد المطلوبة من أشهر «يناير – فبراير – مارس» من عام 1998 والمتخلفين من سنوات سابقة حسبما أفاد اللواء أشرف عطية..مشيرا إلى أنه سيتم استقبال الشبان بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبار من 18 نوفمبر 2017 والتسجيل وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة من 28 نوفمبر 2017 حتى 11 ديسمبر 2017.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة .. قال إن الأوراق المطلوبة هي بطاقة الرقم القومى ، بطاقة الخدمة العسكرية نموذج 6 جند،أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها،صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب، فيش البصمات "1جند" من مندوب التجنيد بالقسم او المركز، فصيلة الدم، أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات،قسيمة زواج للمتزوجين، رخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها،خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ الفصل وسببه، قرار التعيين "المعيدون – المدرسون – الأطباء المقيمون".

وقال مدير ادارة التجنيد انه يوجد بعض الإرشادات العامة التى يجب الالتزام بها عند البدء فى التعامل مع إدارات التجنيد والتعبئة فى العاصمة والمحافظات المختلفة وهى: أهمية استلام كارت التوعية من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز التابع له شاب التجنيد، ضرورة الالتزام بتوقيتات التسجيل المعلن عنها مسبقًا بكل وسائل الإعلام، حتى لا يتخلف الشاب عن مرحلته التجنيدية ويضاف سنة زيادة إلى مدة خدمته، من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء عليه التقدم إلى منطقة التجنيد التابع لها ومعه المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك.

ومن بين الإرشادات : عدم التعامل مع الأفراد الذين يوهمون شباب التجنيد بمقدرتهم على إعفائهم من التجنيد أو إقناعهم بتقديم مستندات مخالفة للحقيقة للحصول على إعفاء دون وجه حق، على الشبان المرشحين لكلية الضباط الاحتياط عليهم الالتزام بالتوقيتات المحددة لإجراء كشف الهيئة، بإدارة التجنيد، حيث أن هذه الإجراءات مكملة للدورة التجنيدية.

وأشار إلى أنه في حال تخلف الشاب تضاف سنة زيادة لمدة خدمته فضلا عن ان الزواج من الأجنبية لا تعفيه من الخدمة العسكرية ويتم عرض موقفه على الجهات المختصة قبل التحاقه بالخدمة العسكرية، وبالنسبة للحاصلين على شهادات الإعفاء المؤقت أو تحت الطلب أو المؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج يشترط الحصول على تصريح سفر قبل مغادرتهم البلاد من إدارة التجنيد والتعبئة أو المناطق التابعة لها والتى تعمل على مدار 24 ساعة بعد إيضاح موقفهم التجنيدى، أما بالنسبة للحاصلين على مؤهل دراسي من الجامعات الخاصة يعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص.

وأوضح مدير إدارة التجنيد والتعبئة أنه بناءً على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم ونشر موقع الكترونى على شبكة الإنترنت يوضح الخدمات والتيسيرات التى تهم شباب التجنيد من جميع الفئات والمقيمين فى الداخل أو الخارج.