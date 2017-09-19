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مساعد رئيس «الوفد» يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف «كوارث موسم الحج»

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مساعد رئيس «الوفد» يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف «كوارث موسم الحج» مساعد رئيس «الوفد» يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف «كوارث موسم الحج»

التحرير

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طالب المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية، مجلس النواب وحكومة المهندس شريف إسماعيل بـ«ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف حقيقة ما حدث من كوارث في موسم الحج لهذا العام»، مشيرا إلى أن «الحج شهد أكثر من كارثة لا بد من كشفها ومعرفة المتسبب فيها».

وقال في بيان، اليوم، الثلاثاء، إن أعداد الوفيات في الحجاج المصريين زادت على 100 مواطن حتى الآن، وهو أمر يحتاج إلى تفسير من المسئول عن بعثة حج المصريين، موضحا أن التقارير الواردة تؤكد وجود تقصير في خدمة الحجاج وسط غياب تام من مسئول البعثة المصرية.

وأضاف أن ثاني الملفات التي يجب أن تكشفها لجنة تقصي الحقائق هو «عمليات النصب التي تعرض لها الحجاج الفرديون من شركات السياحة، التي حصلت من الحجاج على مبالغ طائلة تتراوح من 100 إلى 150 ألف جنيه».

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وأوضح أن تلك الشركات قدمت «خدمات أسوأ ما يمكن، مما يستوجب معاقبة هذه الشركات»، مضيفًا أن كثيرا من الحجاج المصريين افترشوا الطرقات يتسولون الطعام من مخيمات الحج السياحي، بعد أن تركتهم شركاتهم ومطوِّفوهم بلا مأوى.

وشدد على أن الملف الثالث والضروري الذي يجب كشفه للرأي العام في «اداعاء بيع النواب لـ90 تأشيرة حج للشركات السياحية، وهو الأمر الذي أثارته وسائل الإعلام، وأحد النواب»، مشيرا إلى أن هذه الملف يؤثر على سمعة مجلس النواب في المجتمع.

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التحرير

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