أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الصحة: نواقص الأدوية لا تتجاوز 25 صنفا

Google+ Print
الصحة: نواقص الأدوية لا تتجاوز 25 صنفا الصحة: نواقص الأدوية لا تتجاوز 25 صنفا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، إن عدد نواقص الأدوية في الوزارة لم يتجاوز 25 صنفا، وفقا للإحصاء الذي أجرته الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، الشهر الماضي.

وأضاف عماد الدين، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، حول ميكنة قطاع الصيدلة، أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد النواقص، الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة.

ونفى ما أعلنته إحدى الجهات غير المعتمدة أن عدد النواقص بلغ 1400 صنف، مشددا على أن تلك الأرقام المغلوطة عبث بالأمن القومي المصري، والهدف منها إثارة البلبلة لدى الشعب. 

ولفت وزير الصحة إلى أنه مع اشتداد أزمة نواقص الأدوية العام الماضي لم تتجاوز 230 صنفا دوائيا، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء يتابعان قضية نواقص الأدوية كل أسبوعين.

وذكر الوزير أنه سيكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة بأدوية ، والتي تم إنشاؤها ضمن إجراءات ميكنة الإدارة المركزية للصيدلة، بالتعاون مع وزارتي التنمية الإدارة والصحة.

شاهد أيضا

وتابع أن تلك القاعدة تضم بيانات حقيقية بأدوية مصر كلها، بالشركات المنتجة وبياناتها متاحة برقابة متدرجة آليا، مشيرا إلى أن تلك القاعدة تعد أمنا قوميا لمصر، والوزير ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة، ورؤساء الإدارات لهم صلاحيات الدخول على قاعدة البيانات، منعا للتلاعب بها.

وأوضح أن مصر تأخرت كثيرا قبل ميكنة نظام العمل داخل قطاعات الوزارة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح كلف بضرورة وضع قواعد بيانات لجميع الوزارات.

وأضاف أنه بداية من أول شهر أكتوبر المقبل، سيتم العمل بنظام الميكنة داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فيما يخص تسجيل الأدوية وتسعيرها، والاستعلام عنها وتواصل شركات الأدوية مع إدارة الصيدلة.

وأعلن الوزير عن تفعيل ميكنة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والتي استغرقت قرابة عامين متواصلين من الجهد، متابعا أن الميكنة ستساعد في عملية تسجيل الأدوية، وستمنع أي تلاعب في عمليات التسجيل، إذ أن هناك تلاعب شديد في تسجيل الدواء، نظرا لإجرائها بطريقة ورقية، والتواصل الإلكتروني أكثر توثيقا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك