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لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تزور قسم الوراق

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لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تزور قسم الوراق لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تزور قسم الوراق

التحرير

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بدأ ظهر اليوم، الثلاء وفد برلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، زيارة لقسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة في أول زيارة للجنة خلال العطلة البرلمانية، بمشاركة النائبة مارجريت عازر، والنائبة منال ماهر، والنائب أبو بكر غريب، والنائبة هيام حلاوة والنائب أحمد يوسف، والنائب صبحي الدالي.

زيارة اليوم، هي الأولى ضمن سلسلة زيارات ميدانية قررت لجنة حقوق الإنسان إجراءها للسجون والأقسام ودور الأيتام خلال الإجازة البرلمانية.

كانت اللجنة قد زارت في دور الانعقاد الثاني سجن الفيوم العمومي، وقسم الأميرية أثناء متابعتها قضية مقتل المواطن مجدي مكين، إضافة لعدد من دور الأيتام المختلفة للتأكد من حسن سير العمل.

وقررت اللجنة إجراء تلك الزيارات بعد اجتماعين الأسبوع الماضي لمناقشة تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية عن التعذيب في السجون، وقررت اللجنة الرد على التقرير بشكل منهجي، وإحدى آلياته إجراء زيارات للسجون وأقسام الشرطة. 

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