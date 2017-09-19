غادة والي: 16% من الفتيات يتزوجن قبل سن الـ18

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قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن مصر تضع برامج للحماية الاجتماعة والاقتصادية للأسرة، مضيفة أن مصر تعمل مع الدول الإفريقية للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر، والتي تصل نسبتها في مصر إلى 16% وهي نسبة عالية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع دعا إليه رئيس زامبيا، وشارك فيه رؤساء أوغندا ومالاوي، ووزراء التعاون الدولي بهولندا وكندا، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة، ضمن الوفد الرسمي المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، للمشاركة في فعاليات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ومثلت والي مصر في الاجتماع الذي دار حول مشكلة الزواج المبكر وسبل التصدي له في إفريقيا، إذ وصلت نسبة الزواج المبكر تحت سن 18 عاما إلى 60% في بعض دول إفريقيا و45% في دول أخرى، ما يؤدى إلى انقطاع الفتيات عن الدراسة، وانعدام فرصهن في العمل، وتعرضهن لمشكلات صحية.