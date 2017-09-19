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كامل الوزير يعلن حفر 3 أنفاق جديدة بالإسماعيلية والسويس

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كامل الوزير يعلن حفر 3 أنفاق جديدة بالإسماعيلية والسويس كامل الوزير يعلن حفر 3 أنفاق جديدة بالإسماعيلية والسويس

التحرير

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أعلن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن تنفيذ ثلاثة أنفاق جديدة بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، وذلك خلال المرحلة القادمة، وهما عبارة عن (نفقين بمنطقة أبوسلطان بمحافظة الإسماعيلية، ونفق آخر بجوار نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس).

وأكد "الوزير" أن العمل في تلك الأنفاق سيتم عقب الانتهاء من تنفيذ الأربعة أنفاق الحالية بمعسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية وبمحافظة بورسعيد في عام 2018، حيث سيتم الاستعانه بالماكينات الخاصة بحفر الأنفاق التي تعمل حاليًا في ليصل مجموع الأنفاق بمنطقة قناة السويس إلى 7 تربطها مدن القناة بسيناء. 

اللواء كامل الوزير

وأضاف أن محافظة الإسماعيلية تشهد مرحلة تطوير شاملة لمنطقة البلاجات وشارع محمد علي، ونعمل الآن على استعادة الشكل الجمالي لتلك المنطقة، وعقب الانتهاء منها سيتم الإعلان عن تفاصيل الأنفاق الجديدة.

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وكان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة استقبل صباح اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعضاء وممثلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة وبحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وكلا من النواب أشرف عمارة وأحمد بدران البعلي وعصام منسي، وذلك بإحدى القاعات بمشروع أنفاق قناة السويس. 

وخلال اللقاء استعرض "رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة" أمام اللجنة حجم الأعمال التي تمت في مشروع تنمية قناة السويس، والذي يتضمن أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد ومشروع الاستزراع السمكي ومشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة ومشروعات الطرق والكباري بالمنطقة.

اللواء كامل الوزير

يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها اللجنة لعدد من محافظات الجمهورية خلال الإجازة البرلمانية، للوقوف على احتياجات المحافظة ومشكلات مواطنيها والمشروعات الجارية بها والتعرف على أهم المشروعات التنموية والخدمية ونماذج للتجارب الناجحة بالمحافظة.

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التحرير

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