تختلف عن العالم.. أسباب تمنع وجود السيارات ذاتية القيادة في مصر

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يتجه العالم بشكل كامل نحو استخدام أنواع جديدة من السيارات، تقود نفسها ذاتيًا دون أدنى تدخل بشري في هذه العملية، ويقف سوء التنظيم في بعض البلدان حائلًا أمام إنجاح هذه التقنيات المستحدثة، غير أن الاهتمام الواضح من جانب الشركات العالمية المنتجة للسيارات في العالم بتقنيات القيادة الآلية لا يمكن تحوله إلى حقيقة ملموسة، في ظل ما تعانيه تلك الأنواع المتطورة من مشكلات تقنية وفنية عديدة.

وعلى الرغم من التنظيم الذي تبدو عليه الحياة بشكل عام في الدول الغربية، فإن اختبارات سيارات "جوجل" ذاتية القيادة لا تزال تهدد مستقبلها بشكل عام، خاصةً أنها تعتمد كليًا على حساسات لرؤية السيارات أو الأشخاص، الأمر الذي قد يجعل عملها في العديد من بلدان العالم أمرا مستحيلا.

وفي هذا السياق، نستعرض أهم معوقات السيارات ذاتية القيادة داخل الشوارع المصرية..

عشوائية القيادة

يقود المصريون السيارات بأقل مستويات الالتزام بالقوانين الموضوعة للسير، وهو ما قد لا يسمح للسيارات ذاتية القيادة بالتعامل مع تلك العشوائية، خاصة أن البعض ينتقل من حارة إلى أخرى، وهو ما لا يسمح للسيارات ذاتية القيادة بتغيير اتجاهها أو توقيف عجلاتها تمامًا.

الكارو

واحدة من أكثر الأمور المعوقة لوجود سيارة ذاتية القيادة في الشوارع المصرية، حيث تستطيع الأخيرة رؤية الإشارات الضوئية التي تمنحها المركبات الأخرى أثناء الانعطاف أو تغيير الحارة التي تسير فيها، وهو الأمر الذي لا تمتلكه السيارات الكارو بالطبع، الأمر الذي سيؤدي لا محالة لحادثة.

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إشارات العبور

لا يوجد في مصر إشارات عبور للمارة كما هو متعارف عليه في الدول الأوروبية، فشوارع القاهرة والإسكندرية والمحافظات الكبرى لا تملك سوى عدد بسيط من الإشارات المخصصة للمارة، وهو ما يعني أنه مهما كانت قدرات مكابح المركبة ذاتية القيادة والأنظمة المستخدمة فيها، فلن تتمكن من تفادي أحد العابرين للطرق بشكل مفاجئ كما يفعل بعض المصريين.

ضيق الشوارع

تعاني بعض المناطق في القاهرة من ضيق شوارعها بشكل واضح، وهو ما يعني استحالة سير المركبات ذاتية القيادة فيها بشكل مريح، خاصةً أنها تعتمد على حساسات لمعرفة ملامح الطريق والتعرف على اتجاهها.