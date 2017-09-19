وفد برلماني يزور المشروع القومي لأنفاق قناة السويس

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

استقبل اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء، يرافقه اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفدا من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد السجيني، والتي تزور الإسماعيلية اليوم ضمن سلسلة الزيارات الميدانية للجنة بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على أهم وأبرز المشروعات القومية والتنموية والخدمية التي يجري تنفيذها والتعرف على التجارب والنماذج الناجحة وإعطاء دفعة للعمل بها.

وكان محافظ الإسماعيلية ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، استقبلا أعضاء اللجنة بمقر المشروع القومي الكبير لإنشاء أنفاق شمال الإسماعيلية أسفل قناة السويس في حضور النواب أحمد بدران البعلي، وأشرف عمارة، وعصام منسي أعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية، ومحمد عبدالسلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

وأجرى المحافظ ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية ومرافقيهم من القيادات جولة ميدانية بمشروع الأنفاق للتعرف على المشروع، وأشاد الجميع بجهود رجال القوات المسلحة المصرية وما شهدوه خلال الزيارة من إنجازات حقيقية وملموسة تبشر بمستقبل واعد وغد مشرق للإسماعيلية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة.