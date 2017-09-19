أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الصحة: بدء التعامل بالمنظومة الإليكترونية لتسجيل الأدوية أكتوبر المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: بدء التعامل بالمنظومة الإليكترونية لتسجيل الأدوية أكتوبر المقبل

02:30 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الصحة: بدء التعامل بالمنظومة الإليكترونية لتسجيل الأدوية أكتوبر المقبل

أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، بدء التعامل بالمنظومة الإلكترونية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بداية من أكتوبر المقبل، ووقف العمل تماما بالمنظومة الورقية.

وقال وزير الصحة، في مؤتمر بإدارة الصيدلة اليوم الثلاثاء، إن " تأخرت كثيرا بعدم تطبيق هذه المنظومة".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح ، طالب بإنشاء قاعدة بيانات لكافة قطاعات الوزارة ليمكن من خلالها أخذ القرار الصحيح ، وهذا ما نسعى الآن لتحقيقه ، لافتا إلى تعاون كل من التنمية الإدارية مع وزارتي التخطيط الصحة لتطبيق تلك المنظومة و التي ستعود نتائجها بالإيجاب على البلد ككل.

وتابع وزير الصحة والسكان: "المنظومة الإلكترونية بإدارة الصيدلة، تساعد في معرفة عدد الأدوية بمصر، وأيضا أسماء الشركات والمصانع وجميع خطوط الإنتاج".

وقال وزير الصحة، إن مصر بها ١٥٢ مصنعا للدواء، وأن المنظومة الإلكترونية الجديدة بها تفاصيل كل مصنع من خطوط انتاج وعدد أصناف الأدوية والمخازن.

وأشار الوزير إلى ضرورة الحصول علي بيانات نواقص الأدوية من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فقط ، حيث هى الجهة الوحيدة المنوطة بها الحديث والإعلان عن النواقص فى مصر ، محذرا من عدم الحصول عليها من أي جهة غير معترف بها في مصر تقوم دائما بإعلان أرقام ليس لها علاقة بالواقع تماما وغير صحيحة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئاسة: لقاء السيسي ونتنياهو بحث سبل استئناف عملية السلام وإنشاء

    أخبار

  • زيارة السيسي إلى نيويورك وحكم "أحداث مسجد الفتح" يتصدران عناوين الصحف

    أخبار

  • السيسي يعرب عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركات الأمريكية في مصر

    أخبار

  • السيسي يؤكد أهمية الدفع بجهود إبرام اتفاقية تجارة حرة بين مصر وأمريكا

    أخبار

إعلان

29fbf5936c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك