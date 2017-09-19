الصحة: بدء التعامل بالمنظومة الإليكترونية لتسجيل الأدوية أكتوبر المقبل

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، بدء التعامل بالمنظومة الإلكترونية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بداية من أكتوبر المقبل، ووقف العمل تماما بالمنظومة الورقية.

وقال وزير الصحة، في مؤتمر بإدارة الصيدلة اليوم الثلاثاء، إن "مصر تأخرت كثيرا بعدم تطبيق هذه المنظومة".

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب بإنشاء قاعدة بيانات لكافة قطاعات الوزارة ليمكن من خلالها أخذ القرار الصحيح ، وهذا ما نسعى الآن لتحقيقه ، لافتا إلى تعاون كل من التنمية الإدارية مع وزارتي التخطيط الصحة لتطبيق تلك المنظومة و التي ستعود نتائجها بالإيجاب على البلد ككل.

وتابع وزير الصحة والسكان: "المنظومة الإلكترونية بإدارة الصيدلة، تساعد في معرفة عدد الأدوية بمصر، وأيضا أسماء الشركات والمصانع وجميع خطوط الإنتاج".

وقال وزير الصحة، إن مصر بها ١٥٢ مصنعا للدواء، وأن المنظومة الإلكترونية الجديدة بها تفاصيل كل مصنع من خطوط انتاج وعدد أصناف الأدوية والمخازن.

وأشار الوزير إلى ضرورة الحصول علي بيانات نواقص الأدوية من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فقط ، حيث هى الجهة الوحيدة المنوطة بها الحديث والإعلان عن النواقص فى مصر ، محذرا من عدم الحصول عليها من أي جهة غير معترف بها في مصر تقوم دائما بإعلان أرقام ليس لها علاقة بالواقع تماما وغير صحيحة.