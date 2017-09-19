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تخصيص حافلات وردية خاصة بالسيدات فقط في تركيا (صور)

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استعانت خدمات النقل في تركيا بمجموعة من الحافلات ذات اللون الوردي لتخصيصها لاستخدامات النساء فقط في بلدية مالاتيا شرق تركيا.

وبحسب صحيفة "يني شفق" التركية، فإن الحافلات الوردية التي تم استخدامها على نطاق واسع من جانب طلاب الجامعة، قد حظت باهتمام واضح من جانب مستخدميها.

وتأتي تلك الإجراءات استجابةً لمطالب مجموعة من الطلبات التي حملت اسم "حافلات وردية للسيدات"، والتي أطلقها مجموعة من النشطاء خلال العام الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخصص الحافلات الوردية لاستخدام الإناث فقط وفقًا لجدول زمني معلن يوفر رحلات تبدأ من الساعة 7 صباحًا وحتى 12 مساءا.

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