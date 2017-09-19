ممدوح عباس يحرر محضرا ضد مسؤولي الزمالك لمنعه من دخول النادي

كتب - محمد شعبان:

تقدم محامٍ ببلاغ، وكيلا عن رجل الأعمال ممدوح عباس، مالك شركة "إنترو جروب"، وأحد أعضاء نادي الزمالك، ببلاغ ضد مسؤولي النادي لمنعهما من الدخول.

وقال المحامي في بلاغه بقسم شرطة العجوزة، إن مسؤولي النادي منعا موكليه من الدخول للحصول على شهادات إثبات عضويتهما، وطلب إثبات حالة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.