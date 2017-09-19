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الداخلية: ضبط رجل أعمال هارب من تنفيذ 165 سنة حبس

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مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط رجل أعمال هارب من تنفيذ 165 سنة حبس

02:06 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الداخلية: ضبط رجل أعمال هارب من تنفيذ 165 سنة حبس

أرشيفية

كتب ـ محمد الصاوي:

شن ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية حملة أمنية لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، أسفرت جهود عن ضبط هاربيين من تنفيذ أحاكم بلغ أجماليها 242 سنة حبس.

1. وتبين لضباط الإدارة أن أن المحكوم عليه الهارب"سيد م"، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات -والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 366 حكم ( 27 مستأنف - 339 جزئي) منها 25 حكم نهائي واجب النفاذ بنيابات ( الجديدة - الزاوية الحمراء - الشرابية الحدائق - شمال وشرق القاهرة الكلية - طوخ - قليوب - ثان شبرا - شمال الجيزة الكلية ) فى قضايا " شيكات بدون رصيد -تبديد - نصب - خيانة أمانة " بجملة عقوبات 165 سنة حبس وجملة كفالات 870 ألف جنيه وإجمالي مديونية مستحقة عليه بلغت 20 مليون جنيه تقريباً.

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب" رفعت .ع"، مشرف إنتاج بإحدى مصانع الحلويات -والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 205 حكم ( 95 مستأنف - 90 جزئي- 20 غرامة ) في قضايا " تبديد - غش" بجملة عقوبات بلغت 77 سنة حبس وجملة كفالات بلغت 105 ألف جنيه و غرامات بلغت 200 ألف جنيه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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