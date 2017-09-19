الوادي الجديد تستعد لدخول "جينيس" بأطول سلسة تمور في العالم

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من كبار مصنعي التمور بالمحافظة، بحضور لفيف من المهتمين بالتمور من الجهاز التنفيذي، وبعض من شباب المحافظة، وذلك بهدف التنسيق لتنظيم معرض مكبر للتمور خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، والتنسيق لإطلاق إحدى مبادرات الشباب لتنفيذ أطول سلسلة لتمور المحافظة وتسجيلها بموسوعة "جينيس".

وخلال اللقاء أكد المحافظ، أن الهدف من ذلك هو تسويق المحافظة سياحيًا وكذلك الدعاية لمنتجات المحافظة وخاصة التمور.

كما أشار المحافظ، إلى ضرورة أن يكون المشاركين بالمعرض على قدر الحدث من حيث جودة المنتجات نظرا لأنها تمثل المحافظة، مؤكدًا منح جوائز خلال المهرجان لأفضل منتج من التمور على غرار جائزة خليفة للتمور.

كما وجه الزملوط، مصنعى التمور بتوجيه الدعوة بالحضور والمشاركة لجميع أصحاب المصانع والمهتمين بالتمور من خارج المحافظة، والمهتمين بالمشاركات بمختلف المؤتمرات والمساهمة الفعالة في إنجاح المبادرة التي سوف يطلقها الشباب أبناء المحافظة خلال الاحتفالات.