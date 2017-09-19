"المشروعات التعليمية": التعليم الحكومي مجاني.. والرسوم المقررة للأنشطة والصيانة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، مدير عام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إن المدارس الحكومية تقدم خدمات التعليم مجانًا للطلاب، مشيرًا إلى أن ما أثير بشأن زيادة الرسوم الدراسية إنما يتعلق برسوم الأنشطة والصيانة والتأمين الصحي.

وأضاف عمر، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أنه مع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، قررت وزارة التربية والتعليم زيادة رسوم الأنشطة، بنسبة لا تتجاوز الـ50%، وفي حدود 10 أو 20 جنيها فقط.

وأكد عمر أن هذه الرسوم، ليست رسوم دراسة، ولا مقابل الكتب المدرسية، وإنما هي فقط رسوم الأدوات اللازمة للأنشطة والصيانة، بالإضافة إلى رسوم التأمين الصحي التي زادت بنسبة 200%.

ولفت مدير عام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إلى أن الوزارة وضعت في اعتبارها الحالات الاجتماعية الخاصة، كالأرامل، والمطلقات، وأصحاب المعاشات، حيث سيتم إعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية بشكل كامل.

وعن تأخر الإعلان الرسوم المقررة للمدارس الحكومية، قال عمر إن القرار تم إعداده لكنه يعرض حاليًا على الجهات المختصة وفور اعتماده سيتم تعميمه على كافة المدارس.

وكانت رسوم الأنشطة والخدمات، على مدار الأعوام السابقة، تتراوح بين 40 و70 جنيهًا على المراحل المختلفة.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد صرح بأن الرسوم الدراسية للمدارس الحكومية لم تتغير منذ 50 عامًا، مشيرًا إلى أنها لم تعد تكفي احتياجات المدارس للصيانة والأجهزة والانشطة.

وأضاف الوزير إن الرسوم التي تتراوح بين 40 و 70 جنيهًا، توزع على أكثر من عشرة جهات مستفيدة، بواقع قروش معدودة لكل جهة، لافتًا إلى أن الرسم يتم تقسيمه على 9 أشهر، فمثلا أولياء الأمور الذين يدفعون 40 جنيهًا، يصل الرسم الشهري لهم لـ5 جنيهات فقط، ومع الزيادة الجديدة التي تتراوح بين 10 و 20 جنيهًا، سيزيد الرسم الشهري بمقدار 2 جنيهًا إضافيين.