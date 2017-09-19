أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

برشلونة يفشل في التعاقد مع ثنائي أتلتيكو مدريد

Google+ Print
برشلونة يفشل في التعاقد مع ثنائي أتلتيكو مدريد برشلونة يفشل في التعاقد مع ثنائي أتلتيكو مدريد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة فشل في التعاقد مع ساؤول وأنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد، خلال الميركاتو الماضي، لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، كان على استعداد لدفع 80 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد ساؤول، إلا أنه تأخر كثيرًا حتى رفعت إدارة الروخيبلانكوس من قيمة الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو.

شاهد أيضا

وتابعت الصحيفة أن حينها توجه برشلونة للتفكير في التعاقد مع أنطوان جريزمان والموافقة على دفع شرطه الجزائي البالغ 100 مليون يورو قبل أن ترفع إدارة الأتلتيكو من جديد قيمة شرطه ليصل إلى 200 مليون يورو.

يذكر أن ساؤول وجريزمان يعدان من أبرز المعجبين بنجم برشلونة ليونيل ميسي وبخاصة النجم الفرنسي الذي أراد بشدة اللعب إلى جواره بعد رحيل نيمار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»