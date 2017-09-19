برشلونة يفشل في التعاقد مع ثنائي أتلتيكو مدريد

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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة فشل في التعاقد مع ساؤول وأنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد، خلال الميركاتو الماضي، لتعويض رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، كان على استعداد لدفع 80 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد ساؤول، إلا أنه تأخر كثيرًا حتى رفعت إدارة الروخيبلانكوس من قيمة الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو.

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وتابعت الصحيفة أن حينها توجه برشلونة للتفكير في التعاقد مع أنطوان جريزمان والموافقة على دفع شرطه الجزائي البالغ 100 مليون يورو قبل أن ترفع إدارة الأتلتيكو من جديد قيمة شرطه ليصل إلى 200 مليون يورو.

يذكر أن ساؤول وجريزمان يعدان من أبرز المعجبين بنجم برشلونة ليونيل ميسي وبخاصة النجم الفرنسي الذي أراد بشدة اللعب إلى جواره بعد رحيل نيمار.