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الزمالك يحصل على تحليل أداء اللاعبين خلال مباراة الداخلية

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الزمالك يحصل على تحليل أداء اللاعبين خلال مباراة الداخلية الزمالك يحصل على تحليل أداء اللاعبين خلال مباراة الداخلية

التحرير

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قال مصدر مسؤول داخل نادي ، إن نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تسلم التقرير الأول، من شركة «InStat Scout» للإحصاء والتحليل، بأداء اللاعبين خلال مباراة الداخلية الماضية.

وكان الزمالك تعاقد مع الشركة الإنجليزية لتحليل أداء الفريق في المباريات، لمدة موسم، لتولى تحليل مباريات الفريق، وتقديم تقارير عن الأندية المنافسة للزمالك قبل المباريات.

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يذكر أن الزمالك تغلب على نظيرة الداخلية بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري، ويستعد لمواجهة المصري البورسعيدي، بالجولة الثالثة، والمقرر لها الجمعة المقبل.

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التحرير

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