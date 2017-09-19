أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

عبد الحفيظ وعدلي في تونس لترتيب استقبال بعثة الأهلي

Google+ Print
عبد الحفيظ وعدلي في تونس لترتيب استقبال بعثة الأهلي عبد الحفيظ وعدلي في تونس لترتيب استقبال بعثة الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

غادرا سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، القاهرة صباح اليوم الثلاثاء في طريقهما إلى تونس.

وحرص عبد الحفيظ وعدلي، على السفر إلى تونس قبل بعثة فريق الكرة بالأهلي، المقرر سفرها الخميس المقبل لبحث ترتيبات الإقامة والانتقالات وكافة الأمور المتعلقة بمباراة الترجي التونسي.

شاهد أيضا

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب برج العرب بالتعادل الإيجابي (2-2) بين الفريقين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»