عبد الحفيظ وعدلي في تونس لترتيب استقبال بعثة الأهلي

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غادرا سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي مدير العلاقات الخارجية، القاهرة صباح اليوم الثلاثاء في طريقهما إلى تونس.

وحرص عبد الحفيظ وعدلي، على السفر إلى تونس قبل بعثة فريق الكرة بالأهلي، المقرر سفرها الخميس المقبل لبحث ترتيبات الإقامة والانتقالات وكافة الأمور المتعلقة بمباراة الترجي التونسي.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب برج العرب بالتعادل الإيجابي (2-2) بين الفريقين.