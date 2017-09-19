​بعد توقيع عقد الرعاية.. فريدة عثمان تعد بتحقيق ميدالية أوليمبية (صور)

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شهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، توقيع عقد رعاية السباحة المصرية فريدة عثمان، مع شركة حديد الجارحي في إطار اهتمام القطاع الخاص برعاية أبطال مصر، ومعاونة الدولة في تطوير الرياضة المصرية.

حضر حفل توقيع عقد الرعاية المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد جمال الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي، والعضو المنتدب، والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وقدم رئيس اتحاد السباحة الشكر والتقدير، إلى وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، على دعم الرياضة المصرية ومساندة البطلة فريدة عثمان، مشيرًا إلى أن إنجازها بتحقيقها الميدالية البرونزية فى بطولة العالم في بودابست وضع مصر على خريطة السباحة العالمية.

وكانت فريدة عثمان صاحبة الـ (22 عامًا) حققت إنجازًا تاريخيًا للسباحة المصرية بحصولها على أول ميدالية في منافسات بطولة العالم، حيث حققت نجمة مصر الميدالية البرونزية مسجلة زمن 25.39، وجاءت خلف السباحة السويدية "سارة سيجوستروم" التي حصدت الذهبية والسباحة الهولندية "رانومي كروموويدجوجو" التي فازت بالفضية، وكانت فريدة تأهلت إلى نهائي 50م فراشة بعد أن حققت رقمًا إفريقيًا جديدًا بزمن 25.73 ثانية.

من جانبها، وعدت فريدة عثمان ببذل مزيد من الجهد لتحقيق ميدالية أوليمبية في أوليمبياد طوكيو 2020، مؤكدة أهمية توفير الدعم للرياضة المصرية ورعاية الأبطال في جميع الألعاب والذي يعد بمثابة تشجيع للاعبين على تحقيق أفضل النتائج في مختلف البطولات الرياضية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي، والعضو المنتدب، في كلمته: «إن رعاية البطلة فريدة عثمان حتى أوليمبياد طوكيو 2020 يأتي ضمن رؤية مجموعة الجارحي التي تركز على مساندة ودعم أبطال مصر الرياضيين، وأن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا في كل المجتمعات ويقع على عاتقه جزء من المسئولية المجتمعية ومنها رعاية الرياضيين».

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وشدد محمد جمال الجارحي، على أهمية تحقيق التكامل بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن سبق وأن قامت مجموعة الجارحي برعاية بطولة كأس العالم للشباب لكرة السلة تحت 19 سنة، واليوم يرعون البطلة فريدة عثمان، حيث ترغب المجموعة فى رعاية شباب مصر الموهوبين فى مختلف المجالات.