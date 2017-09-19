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ملامح تشكيل الأهلي لموقعة «رادس» تظهر في «التتش»

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ملامح تشكيل الأهلي لموقعة «رادس» تظهر في «التتش» ملامح تشكيل الأهلي لموقعة «رادس» تظهر في «التتش»

التحرير

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ظهرت ملامح التشكيل الأساسي لفريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة العودة بملعب رادس، أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين علي ملعب برج العرب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وخصص حسام البدري المدير الفني حصة تدريبية لهذه المجموعة من اللاعبين: «سعد سمير - رامي ربيعة - علي معلول - عمرو السولية - هشام محمد - حسام عاشور - عبدالله السعيد - وليد سليمان - مؤمن زكريا - جونيور أجايي - وليد أزارو».

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وخلال التدريبات يفكر البدري، في دعم خط وسط بالمدافع بهشام محمد علي حساب حسام عاشور، بينما يفاضل بين مؤمن زكريا وأجايي في مركز الجناح الأيسر، بينما استقر على الدفع بوليد سليمان على حساب أحمد الشيخ الذي تدرب مع الاحتياطيين.

يذكر أن النادي الأهلي أنهى إجراءات استخراج تأشيرات الدخول إلى دولة تونس لجميع اللاعبين المقيدين في قائمته الإفريقية بلا استثناء، حيث سيغادر الفريق إلى بلاد نسور قرطاج الخميس، لملاقاة الترجي، وفي الغالب سيضم البدري جميع اللاعبين لبعثة الفريق ولن يستبعد أي لاعب.

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التحرير

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