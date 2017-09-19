«التحرير» يكشف أسلحة البدري لموقعة رادس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهد مران النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، الكثير من الخطط والجمل الفنية التي درب حسام البدري المدير الفني للفريق، اللاعبين عليها استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في مباراة العودة لمنافسات دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

وأفاد مراسل «التحرير»، أن المران شهد فقرة خاصة لطريقة تعامل المدافعين مع الرقابة رجل لرجل والالتحام والتعامل في الكرات العرضية، بالاضافة إلي إجادة استخدام مصيدة التسلل وغلق المساحات أمام المهاجمين سواء من العمق أو الأطراف، حيث ألزم البدري الثنائي أحمد فتحي وعلي معلول بعدم التقدم هجوميًا.

شاهد أيضا

وفي الوسط تم تجربة هشام محمد كلاعب يمكنه تطوير اللعب من الدفاع إلى الهجوم بجانب عبدالله السعيد، بينما كان محور التعليمات للثنائي حسام عاشور وعمرو السولية، هو النقل والاستلام والتسلم دون أخطاء وبشكل سريع.

إلا أن الخطة الهجومية للبدري كانت كلها من خلال جناحي الأجانب وتحديدًا الثلاثي وليد سليمان ومؤمن زكريا وأجايي، بينما إعتمد على عبدالله السعيد ووليد أزارو للاختراق من العمق، كما شارك أحمد حمودي في الجانب الهجومي الخاص باللعب من علي الأجانب مما يدل على أنه سيكون أحد الحلول بالنسبة للبدري علي مقاعد البدلاء.