أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«التحرير» يكشف أسلحة البدري لموقعة رادس

Google+ Print
«التحرير» يكشف أسلحة البدري لموقعة رادس «التحرير» يكشف أسلحة البدري لموقعة رادس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهد مران النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، الكثير من الخطط والجمل الفنية التي درب حسام البدري المدير الفني للفريق، اللاعبين عليها استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في مباراة العودة لمنافسات دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.

وأفاد مراسل «التحرير»، أن المران شهد فقرة خاصة لطريقة تعامل المدافعين مع الرقابة رجل لرجل والالتحام والتعامل في الكرات العرضية، بالاضافة إلي إجادة استخدام مصيدة التسلل وغلق المساحات أمام المهاجمين سواء من العمق أو الأطراف، حيث ألزم البدري الثنائي أحمد فتحي وعلي معلول بعدم التقدم هجوميًا.

شاهد أيضا

وفي الوسط تم تجربة هشام محمد كلاعب يمكنه تطوير اللعب من الدفاع إلى الهجوم بجانب عبدالله السعيد، بينما كان محور التعليمات للثنائي حسام عاشور وعمرو السولية، هو النقل والاستلام والتسلم دون أخطاء وبشكل سريع.

إلا أن الخطة الهجومية للبدري كانت كلها من خلال جناحي الأجانب وتحديدًا الثلاثي وليد سليمان ومؤمن زكريا وأجايي، بينما إعتمد على عبدالله السعيد ووليد أزارو للاختراق من العمق، كما شارك أحمد حمودي في الجانب الهجومي الخاص باللعب من علي الأجانب مما يدل على أنه سيكون أحد الحلول بالنسبة للبدري علي مقاعد البدلاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»