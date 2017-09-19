البدلة الصفراء وتعرض فريق «عندليب الدقي» للموت.. 12 تصريحا مثيرا لـ«هنيدي»

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"بوابة النجومية مكتوب عليها بالبنط العريض مش هيعتبها إلا الموهوبين، وهو منهم أكيد، عافر، اجتهد، اشتغل لحد ما رسم طريق نجاحه، اللي كان بداية لظهور جيل جديد، جيل شايل على كتفه تاريخ اللي قبله"، هكذا قدمت الإعلامية والفنانة "إسعاد يونس" ضيف برنامجها "صاحبة السعادة،" أمس الإثنين، الفنان الكوميدي محمد هنيدي. ونستعرض فيما يلي عددًا من التصريحات البارزة لـ"هنيدي" مع صاحبة السعادة..

1- صعيدي في الجامعة الأمريكية

كشف الفنان "محمد هنيدي" عن تفاصيل إعلانه عن الجزء الثاني من فيلمه الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، قائلًا: "سؤال من إحدى الآنسات: إنت عايز كام تويتة على تويتر وتعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية، فأحنا ردينا بنهزر، قولنا 100 ألف، ولقيت رد فعل عنيف وجميل جدا، وابتدت ناس تتخيل شكل الاسكريبت وناس تتخيل شكل الأفيش، فالموضوع ابتدى يكبر"، وأضاف: "اتصلت بالدكتور مدحت العدل، وابتدينا نحب الفكرة".



2- أحمد السقا

تحدث "هنيدي" عن تفاصيل علاقته بالفنان أحمد السقا وطارق لطفي وغيرهما من النجوم الذين شاركوه في "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، موضحًا أن تلك العلاقة نشأت منذ معهد الفنون المسرحية، وقال: "أنا كنت في معهد السينما بس تواجدي دايمًا كان في فنون مسرحية، وفي الوقت دا كان طارق لطفي صاحبي جدا، لكن أحمد السقا علاقتي بيه أسرية وشخصية قبل الفن".



3- أصدقاء همام

إلى جانب "صعيدي في الجامعة الأمريكية" تشارك الفنانان أحمد السقا وهنيدي في فيلم آخر، هو "همام في أمستردام"، وقال "هنيدي": "أدريانو من أحلى أدواره، ودي كانت النقلة في حياة السقا، وبعدها بقى بطل في شورت وفانلة وكاب، كانت الفترة دي مصنع تفريغ".



4- يا طاطا يا نانا

حكى "هنيدي" قصة طريفة وراء أغنية "يا طاطا يا نانا"، التي أداها في فيلم "همام في أمستردام"، موضحًا أن الأغنية لم تحتو على أي كلمات، وقال: "المفروض الشخصية في حالة انهيار نفسي، فمش مطلوب منه نفهم منه حاجة، ودي سعدتني جدا، فطلعت خرفت طبعًا واتعملت حلو جدا".



5- الغناء في الأفراح

الأغنيات الكثيرة التي احتوى عليها فيلم "همام في أمستردام" واستخدامها في الترويج للفيلم قبل نزوله فتحت طريقا آخر أمام "هنيدي"، حيث عرض عليه الغناء في الأفراح قائلًا: "بعد همام كانت الناس بتكلمني عشان أغني في الأفراح، جالي تليفون من عمدة في بنها، قولتله أنا مش مطرب، قاللي إنت بتغني وعندك شرايط، قولتله دا سينما، وأنا أتكسف أطلع أغني في أفراح"، مشيرًا إلى أنه يحب كثيرًا الغناء في الأفلام، ولكنه لا يشترط وجود أغنيات في أفلامه.



6- فكرة «همام»

فاجأ "هنيدي" الفنانة "إسعاد" بتصريحه أن الجزء الأول من فيلم "همام في أمستردام" لم يستغرق لكتابته سوى يوم واحد، قائلًا: "بعد عرض صعيدي في شهر كان في حفلة بمناسبة نجاح الفيلم، في بيت الأستاذ رمزي العدل أخو الدكتور محمد، وإحنا قاعدين قولنا عايزين نعمل فيلم برا مصر، وحد قال أمستردام بلد لذيذة، بعدها بأربع أيام كنت أنا ومدحت العدل في أمستردام، والجزء الأولاني بتاع الفيلم وإحنا بنفتح صعيدي في الجامعة الأمريكية في بيروت سهرنا سهرة وتاني يوم كان مكتوب".



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7- «جاءنا البيان التالي»

"قذيفة في إيرادات الأفلام، وأول فيلم يجيب 20 مليون جنيه"، هكذا وصفت "إسعاد يونس" فيلم "جاءنا البيان التالي" الذي كشف "هنيدي" أنه بدأ تصويره دون تدخل المنتجين، قائلًا: "لما سافرت لبنان بدأت الفيلم، ومجموعة المنتجين قعدوا اتناقشوا في حاجات كتير، والمفروض إن في تلج في لبنان هيخلص، وعايز أعمل مشهد خراشو، لقيت واحد كلمني قالي أستاذ محمد جاي امتى التلج بيسيح، فقولتله أنا جايلك بكرة، وتاني يوم كنا في بيروت، وكلمت المنتجين قولتلهم مبروك الفيلم بدأ".



8- البدلة الصفراء

اشتهر الفنان "محمد هنيدي" بدور فتاة الليل في فيلم "جاءنا البيان التالي"، وقال عنها: "كانت من أفظع الحاجات"، كما أكد أنه لا يزال محتفظا بالبدلة الصفراء التي اشتهر بها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".



9- «وش إجرام»

كشف "هنيدي" عن قصة الإفيه الشهير "رواندا تشيك" في فيلم "وش إجرام"، موضحًا أن المشهد كان ارتجالا ولم يكن مكتوبًا، وكذلك "إفيه ماحدش شاف بوقي"، مشيرًا إلى أن المشهد كان يشبه المسرح كثيرًا، ووصفه بـ"المشهد العبثي"، ولم يعرف حتى الآن من أين جاء إفيه "رواندا تشيك".



10- «عندليب الدقي»

تحدث "هنيدي" عن كواليس تصوير "عندليب الدقي" في "دبي"، موضحًا أن فريق العمل كاد يتعرض للموت، قائلًا: "كنا في شهر ستة وبنصور أغنية (مين حبيب بابا)، الكرو كله كان هيتوفى اليوم دا، الناس انهارت، درجة حرارة ورطوبة عالية جدا، وواخدين شارع الشيخ زايد حوالي عشرين مرة رايح جاي"، وتابع: "كان يوم عنيف والأغنية خدت مننا مجهود غير عادي".



11- «فول الصين العظيم»

"من أمتع الأفلام"، هكذا وصف "هنيدي" فيلمه الشهير، وأوضح هنيدي أن "بدلة العضلات" كان لها قصة معه، قائلًا: "دا كان اقتراح بنت الأستاذ شريف عرفة، والبدلة حمتني لأن كان يوم التصوير في الصحرا ودرجة الحرارة تحت الصفر".



12- «شعر الصدر حسين»

حكى "هنيدي" عن إفيه "شعر الصدر حسين" في فيلم "عندليب الدقي"، قائلًا: "المؤلف أيمن بهجت هو اللي كاتب الأغاني وكاتب أسماء الفرقة (شعر الصدر حسين)، قولتله يا أيمن يعني إيه؟ قالي واحد اسمه كدا"، موضحًا أنه أبدع كثيرًا في أغنيات الفيلم.

