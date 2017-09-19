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إبراهيم الهدهد: إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر الخميس

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مصراوي Masrawy

إبراهيم الهدهد: إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر الخميس

02:04 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

إبراهيم الهدهد: إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر الخميس

الدكتور إبراهيم الهدهد المشرف العام على مكتب التنس

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور إبراهيم الهدهد، المشرف العام على مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، إن 36 ألفا و900 طالبا وطالبة من الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية سجلوا رغباتهم للقبول بالكليات.

وأعلنت جامعة الأزهر، غلق موقع تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم ظهر اليوم الثلاثاء، بعد فتحه الخميس الماضي.

وأضاف الهدهد، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن تسكين الطلاب بالكليات طبقًا للمجموع سيستغرق يومين فقط، ومن بعهدها يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بالكليات.

وأكدت جامعة الأزهر في بيان لها أمس الاثنين، أن العمل داخل مكتب التنسيق يجري على قدم وساق، للإعلان عن النتيجة قبل بداية الدراسة بـ 81 كلية بالقاهرة والأقاليم، السبت المقبل.

وأشار نائب رئيس جامعة الأهر السابق، إلى أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق للقبول بالعام الجامعي الجديد، يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن التأخير كان بسبب تأخر الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية.

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