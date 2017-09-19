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الأزهر يخصص الحصة الأولى بالمعاهد للحديث عن وسطية الإسلام

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مصراوي Masrawy

الأزهر يخصص الحصة الأولى بالمعاهد للحديث عن وسطية الإسلام

02:02 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الأزهر يخصص الحصة الأولى بالمعاهد للحديث عن وسطية الإسلام

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ علي خليل، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، إن المناطق أنهت استعداداتها تماما لبداية العام الدراسي، السبت المقبل.

وأضاف خليل، في تصريح لمصراوي اليوم الثلاثاء، أنه تم التنبيه على رؤساء المناطق الأزهرية بتخصيص الحصة الأولى عن وسطية، واعتدال الإسلام وأهيمة التعليم الأزهري، وبدء الشرح من اليوم الأول، حتى لا تحدث أزمة نهاية الفصل الدراسي.

وأشار وكيل قطاع المعاهد، إلى أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أصدر تعليماته لرؤساء المناطق بالاهتمام بالمرحلة الابتدائية، وعمل جولات متكررة للمعاهد، ظرا لأنها نواة التعليم الأزهري.

ومن المقرر، أن تبدأ الدراسة السبت المقبل في 9250 معهدا أزهريا على مستوى الجمهورية.

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مصراوي Masrawy

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