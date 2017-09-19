صلاح دياب لمصراوي: "رديت اعتباري.. والقضاء من الحاجات الحلوة في مصر"

كتب- محمد عمارة:

قال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة المصري اليوم، إنه يشعر بسعادة بالغة عقب براءته من التهم التي نسبت إليه بشان حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، مضيفا في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء: "مصر لسه فيها حاجة حلوة، صحيح عايزين نغير حاجات كتير، لكن لو بصينا بعين متفائلة، هنلاقي حاجات حلوة كتير".

وأضاف: "القضاء من أهم الحاجات الحلوة اللي في مصر، القضاء المحايد الذي لا يجامل ولا يستثني أحد، والدليل على ذلك وجودي في قفص الحجز، وأنا مطمئن ومرحب".

وتابع دياب: "أهم حاجة رد الاعتبار بالنسبة لي، وهذا ما يحركني، والانتقام عمره ما كان أحد دوافعي، والتعدي عليا جاء من خلف ستار قانوني، وإزالة هذا التعدي وآثاره، كان لازم يتم من خلال القانون أيضا".

قضت الدائرة 19 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل أبوالمال، وعضوية المستشارين خالد عمار ومحمود الحفناوى وسكرتارية سمير رزق، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، ببراءة رجل الأعمال صلاح دياب ونجله "توفيق"، من تهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.