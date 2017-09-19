مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 من مرافقيه في حادث انقلاب سيارة، اليوم الثلاثاء، بطريق الضبعة الإقليمي، عند الكيلو 126 اتجاه القاهرة، مركز وادي النطرون، بالبحيرة.

وقع الحادث أثناء سير سيارة "ملاكي" قيادة بهاء الدين صبحي فوزي، 36 عاما ومقيم بإمبابة، الجيزة، بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وإصابة 3 من مستقليها بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصابين لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم.