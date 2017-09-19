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تجديد حبس 4 متهمين باغتصاب ربة منزل بالمطرية

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس 4 متهمين باغتصاب ربة منزل بالمطرية

01:52 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

تجديد حبس 4 متهمين باغتصاب ربة منزل بالمطرية

تعبيرية

كتب -صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، حبس 4 متهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باغتصاب سيدة تحت تهديد السلاح بدائرة القسم .

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتحديد اغتصابها من عدمه.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغًا من "م.م.ن" في العقد الثالث من العمر، تفيد بتعرضها للاغتصاب من قبل 3 أشخاص أدلت بأوصافهم التقريبية.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات غموض الواقعة، ومن خلال السير في خطة البحث، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م.ص."، 24 سنة، عاطل، و"ح.أ"، 29 سنة، عاطل، و"م.ح" ٢٧ سنة، عاطل، حيث استدرج المتهم الأول المجني عليها بإحدى المناطق النائية بدائرة قسم المطرية، ثم أشهر سلاحا أبيض في وجه الضحية، لتنفيذ رغباته، وأثناء استوقفه المتهم الثاني والثالث والرابع، حيث كانوا يستقلون "توك توك" واشتركوا مع المتهم الأول وتناوبوا الاعتداء على المجني عليها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن المقدم محمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبته قوة أمنية من القسم، من ضبط لمتهمين بأماكن ترددهم، كما تم ضبط الدراجة المستخدمة في الواقعة.

فيما أنكر المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة التهم الموجه إليهم، حيث كشف المتهم الأول أنه على علاقة بالمجني عليها، وأنها دائمة الوجود للعلاقة الجنسية، موضحا أنه اتصل بها يوم الواقعة، وأنها ذهبت له بحسب اتفاقهما، إلا أنها قامت بالإبلاغ عنه بعد معرفة زوجها بوجود علاقة بينهما حتى تبرئ نفسها أمام زوجها.

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