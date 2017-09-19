30 أكتوبر.. محاكمة 3 صحفيين بجريدة قومية بتهمة سبّ الفنان عمرو يوسف

كتب - محمود السعيد:

حددت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول للنيابات، جلسة 30 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية، ورئيس تحريرها، وصحفي بالجريدة، بتهمة سب وقذف الفنان عمرو يوسف، أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا.

كان حسام الديب، محامي الفنان عمرو يوسف، نبيل صادق، يطالب فيه تقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، يطالب بالتحقيق مع إحدى المؤسسات الصحفية والصحفي الذي نشر خبر كاذب، يفيد القبض عليه بصحبة زوجته الفنانة كندة علوش، وقيد البلاغ برقم 9735 لسنة 2017 عرائض النائب العام.

وبث عمرو يوسف فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا:"صحيت النهاردة الصبح على خبر بايخ جدًا وغريب جدًا، أحد المواقع كاتبين إنه تم القبض عليَّ أنا وزوجتي في القاهرة، ومعانا أقراص مخدرة، طبعا الموقع ده المفروض أنه موقع محترم وكبير وله اسمه".

وتوعد عمرو يوسف ناشر الشائعة قائلا: "تاني حاجة كل موقع أو صحفي كتب من غير ما يتحرى الدقة أو يتأكد من الخبر أنه صح أو غلط، في قضايا ها تترفع علشان نجيب حقنا بالقانون".