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إصابة 15 سودانيا في انقلاب أتوبيس بأسوان

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مصراوي Masrawy

إصابة 15 سودانيا في انقلاب أتوبيس بأسوان

01:37 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

إصابة 15 سودانيا في انقلاب أتوبيس بأسوان

مستشفى ابو سمبل الدولى

أسوان- إيهاب عمران:

أصيب 15 سودانيا في حادث انقلاب أتوبيس على طريق "أسوان - أرقين" على بعد 40 كيلو من منطقة توشكى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي.

وقال محمد أنور رئيس مجلس مدينة أبو سمبل، إنه فور ورود بلاغ بالحادث تم الانتقال فورًا إلى الموقع وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل.

وأضاف رئيس مدينة أبو سمبل، أن الأتوبيس كان متجها من أسوان إلى منفذ أرقين وبعدها إلى السودان وعلى بعد 40 كيلو من مشروع توشكى انقلب الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة.

وتم تجهيز أتوبيس آخر لنقل باقي المسافرين إلى ميناء أرقين واستكمال رحلتهم إلى السودان.

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